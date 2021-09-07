Биолог оценил риск новой пандемии из-за смертельного вируса Nipah

Вирус Nipah, случаи заражения которым были выявлены в Индии, не может привести к пандемии. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал заведующий сектором молекулярной биологии вирусов кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

«Шансов создать пандемию у такого вируса нет. Это эндемический вирус, имеющий местное значение. Он накапливается в летучих мышах, они его резервуары. Передается он через рот, когда экскременты, частички кожи попадают случайно при питании, при контактах с этими животными», - сказал он.

По словам эксперта, человек может заразиться этим вирусом в результате неосторожности и несоблюдения элементарных санитарных требований.

«Вот не помыли руки, не помыли посуду как следует. Это попало - человек заразился... Наблюдаются скорее случаи, а не вспышки, поэтому значения пандемического он не имеет. Воздушно-капельным путем он не передается. Надо научить людей мыть руки для начала. Тут помогут элементарные санитарные меры», - объяснил Аграновский.

Ранее стало известно, что в индийском штате Керала у 11 человек выявили симптомы смертельно опасного вируса Nipah. Об этом сообщила министр здравоохранения штата Вина Джордж. По данным ВОЗ, смертность от этого вируса составляет от 40 до 70%. Он может вызывать острые респираторные заболевания и энцефалит, а лекарства от него пока нет.