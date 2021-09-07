В Индии зафиксировали вспышку вируса, убивающего до 70% заболевших

В индийском штате Керала у 11 человек выявили симптомы смертельно опасного вируса Nipah. Об этом сообщила министр здравоохранения штата Вина Джордж.

По данным ВОЗ, смертность от этого вируса составляет от 40 до 70%. Он может вызывать острые респираторные заболевания и энцефалит, а лекарства от него пока нет.

Как заявил профессор медицинского факультета Всеиндийского института медицинских наук Ашутош Бисвас, Nipah переносят летучие мыши. Это вирус стремительно передается от человека к человеку.

«Фруктовые летучие мыши живут на определенной географической территории. Если они улетят в другие места, естественно, этот вирус может распространиться», - приводит его слова «Интерфакс».

Ранее от вируса Nipah умер 12-летний ребенок. Именно после этого медики начали проверку. Всего обследовали более 250 человек, из них в больнице на карантине с подозрением на заражение находятся 38.

Инкубационный период болезни составляет от 4 до 45 дней. В связи с этим определить инфицированных переносчиков достаточно сложно.