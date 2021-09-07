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В Индии зафиксировали вспышку вируса, убивающего до 70% заболевших

Иван Линдеманн
08:33 07.09.2021
Он может вызывать острые респираторные заболевания и энцефалит, а лекарства от него пока нет.
В Индии зафиксировали вспышку вируса, убивающего до 70% заболевших
© Фото: Pradeep Gaur, Keystone Press Agency, globallookpress
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В индийском штате Керала у 11 человек выявили симптомы смертельно опасного вируса Nipah. Об этом сообщила министр здравоохранения штата Вина Джордж. 

По данным ВОЗ, смертность от этого вируса составляет от 40 до 70%. Он может вызывать острые респираторные заболевания и энцефалит, а лекарства от него пока нет.

Как заявил профессор медицинского факультета Всеиндийского института медицинских наук Ашутош Бисвас, Nipah переносят летучие мыши. Это вирус стремительно передается от человека к человеку.

«Фруктовые летучие мыши живут на определенной географической территории. Если они улетят в другие места, естественно, этот вирус может распространиться», - приводит его слова «Интерфакс».

Ранее от вируса Nipah умер 12-летний ребенок. Именно после этого медики начали проверку. Всего обследовали более 250 человек, из них в больнице на карантине с подозрением на заражение находятся 38.

Инкубационный период болезни составляет от 4 до 45 дней. В связи с этим определить инфицированных переносчиков достаточно сложно.

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