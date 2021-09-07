Под Хабаровском военные инженеры взяли штурмом захваченное «противником» здание
Для учений использовалось подлежащее сносу строение.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Под Хабаровском военные инженеры во время учений штурмом взяли захваченное условным противником здание. Так военнослужащие отрабатывали приемы ведения боя в городских условиях.
В ходе операции подразделения последовательно зачистили каждый из этажей. При этом использовали стрелковое вооружение, шумовые гранаты, дымовую завесу. Как результат - часть нападавших уничтожены, остальные взяты в плен.
Ранее сообщалось, что военные инженеры прошли сквозь «минные поля» и заграждения на учениях под Хабаровском. Военнослужащие зачистили от мин и фугасных снарядов участок местности и проложили безопасный маршрут для колонны.