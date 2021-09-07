Военные инженеры прошли сквозь «минные поля» и заграждения под Хабаровском
На учениях военнослужащие зачистили от мин и фугасных снарядов участок местности и проложили безопасный маршрут для колонны.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Сквозь «минные поля» и заграждения пришлось проехать военным инженерам на учениях в Хабаровском крае. С помощью специальной боевой машины разминирования они создали безопасный коридор для прохода техники и пехоты.
Сложности учениям придавало то, что инженеры действовали на незнакомой местности. Координаты самых опасных участков они получали от разведчиков.
Благодаря слаженным действиям расчета БМР, удалось быстро зачистить от мин и фугасных снарядов участок местности и проложить безопасный маршрут для колонны. Как сообщили в Минобороны, поставленные задачи подразделение выполнило с опережением нормативов.