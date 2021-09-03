Путин заявил, что талибы* контролируют практически всю территорию Афганистана

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что талибы* контролируют практически всю территорию Афганистана.

«Сейчас реалии таковы, что движение "Талибан"* (запрещено на территории РФ) контролирует практически всю территорию Афганистана, за исключением Панджшера и прилегающих туда на север небольших территорий, но тем не менее прилегающих туда вот к Таджикистану», - заявил глава государства на пленарной сессии ВЭФ.

Напомним, что обострение ситуации в Афганистане произошло в течение последних недель, когда талибы* начали активно наступать на крупные города. Ряд изданий и источников передавали 15 августа, что под контролем запрещенной в РФ организации «Талибан»* находятся все пограничные переходы.

Глава государства Ашраф Гани сбежал из страны. По его словам, таким образом он стремился предотвратить кровопролитие. По прошествии трех дней президент Афганистана обратился к согражданам из Объединенных Арабских Эмиратов, он пообещал вернуться в страну в ближайшее время.

Был существенно затруднен процесс эвакуации. В настоящее время иностранцы могут покинуть страну только через единственный в Кабуле аэропорт.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.