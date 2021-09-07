Кремль: для сохранения законности разбирательств с россиянкой Викхольм делается все возможное

Для сохранения законности разбирательств с задержанной в Белоруссии россиянкой Ириной Викхольм предприняты все необходимые меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наше посольство очень внимательно отслеживает в Минске ситуацию и делает все необходимое для обеспечения законных интересов наших граждан. Находится в постоянном контакте с белорусскими коллегами», - ответил на соответствующий вопрос «Звезды» представитель Кремля.

Ранее посольство РФ в Минске сообщало о задержании россиянки за клевету на президента республики Александра Лукашенко. Сообщалось, что в настоящий момент женщина находится в следственном изоляторе в Бресте.

Также в дипломатической миссии отмечали, что на условия содержания Викхольм не жаловалась. Было добавлено что посольство в Минске следит за данной ситуацией, консульская поддержка Викхольм оказывается.

Ранее прокуратура Белоруссии сообщала, что россиянка 23 мая 2021 года сделала в Twitter со своего смартфона публикацию, в которой была фотография и клеветнические сведения о белорусском президенте.