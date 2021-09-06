В посольстве РФ раскрыли подробности задержания россиянки Викхольм в Белоруссии

В посольстве РФ в Минске раскрыли РИА Новости подробности задержания россиянки Ирины Викхольм в Белоруссии.

Как уточняется, ее задержали за клевету на президента республики Александра Лукашенко. В настоящий момент женщина находится в следственном изоляторе в Бресте. Также в дипломатической миссии уточнили, что на условия содержания Викхольм не жаловалась.

Кроме того, было добавлено что посольство в Минске следит за данной ситуацией, консульская поддержка Викхольм оказывается.

Ранее прокуратура Белоруссии сообщала, что россиянка 23 мая 2021 года сделала в Twitter со своего смартфона публикацию, в которой была фотография и клеветнические сведения о белорусском президенте.