В посольстве РФ раскрыли подробности задержания россиянки Викхольм в Белоруссии
В настоящий момент женщина находится в следственном изоляторе в Бресте.
© Фото: wikipedia
В посольстве РФ в Минске раскрыли РИА Новости подробности задержания россиянки Ирины Викхольм в Белоруссии.
Как уточняется, ее задержали за клевету на президента республики Александра Лукашенко. В настоящий момент женщина находится в следственном изоляторе в Бресте. Также в дипломатической миссии уточнили, что на условия содержания Викхольм не жаловалась.
Кроме того, было добавлено что посольство в Минске следит за данной ситуацией, консульская поддержка Викхольм оказывается.
Ранее прокуратура Белоруссии сообщала, что россиянка 23 мая 2021 года сделала в Twitter со своего смартфона публикацию, в которой была фотография и клеветнические сведения о белорусском президенте.