В Кремле рассказали об отдыхе Путина и Шойгу в сибирской тайге

Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу отдыхают в сибирской тайге, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он действительно там с Шойгу, место я называть не буду, это Сибирь», - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, отдых включает в себя прогулки по тайге. В компании с Шойгу глава государства поднимается в горы, где наблюдает за осенней природой.

Ранее Путин принял участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, затем посетил Амурскую область, где осмотрел строительство инфраструктурных объектов космодрома Восточный, а также встретился с губернатором Василием Орловым.

Президент и министр обороны уже неоднократно вместе ездили на отдых. В марте они отправились созерцать природу в сибирской тайге.

В 2019 году журналисты из кремлевского пула опубликовали кадры, где президент собирал в лесу грибы и показывал операторам шишку, которую собирался увезти в качестве сувенира. Министр обороны тогда выкопал ягодный куст, а Путин в шутку предложил ему посадить его в Подмосковье.