Путин в выходные отдохнет в сибирской тайге в компании Шойгу

Президент России Владимир Путин отправится в выходные созерцать природу в сибирской тайге. Компанию ему составит министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Накануне, после выступления на праздничном концерте в честь седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией, Путин сообщил, что в выходные собирается поехать отдохнуть в тайгу.

Шойгу уже неоднократно ездил с Путиным на отдых в сибирскую тайгу. В 2019 году журналисты из кремлевского пула опубликовали кадры, на которых президент собирал в лесу грибы и показывал операторам шишку, которую собирался увезти в качестве сувенира. Министр обороны тогда выкопал ягодный куст, а Путин в шутку предложил ему посадить его в Подмосковье.