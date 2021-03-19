Путин в выходные отдохнет в сибирской тайге в компании Шойгу
Глава государства уже много лет подряд предпочитает отдыхать от президентских обязанностей на природе.
© Фото: пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин отправится в выходные созерцать природу в сибирской тайге. Компанию ему составит министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Накануне, после выступления на праздничном концерте в честь седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией, Путин сообщил, что в выходные собирается поехать отдохнуть в тайгу.
Шойгу уже неоднократно ездил с Путиным на отдых в сибирскую тайгу. В 2019 году журналисты из кремлевского пула опубликовали кадры, на которых президент собирал в лесу грибы и показывал операторам шишку, которую собирался увезти в качестве сувенира. Министр обороны тогда выкопал ягодный куст, а Путин в шутку предложил ему посадить его в Подмосковье.