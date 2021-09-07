Армия Миротворцы РФ обеспечили безопасность паломникам монастыря Амарас в Карабахе Андрей Аркадьев Прибывают паломники как централизованно в составе колонны, так и на собственных машинах. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Миротворцы РФ сопроводили более 60 паломников, посетивших в Нагорном Карабахе древний храм - средневековый монастырь Амарас. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. Военнослужащие обеспечивают безопасность людей. По словам дьякона монастыря, Вилена Григоряна, благодаря миротворцам, службы в храме сейчас проходят спокойно. «Видя Российские флаги, мы чувствуем себя свободно, чувствуем дружбу и самое главное безопасность», - добавил Григорян. Ранее сообщалось, что миротворцы РФ обеспечили безопасность более 200 паломников при посещении монастыря. До этого они сопроводили более тысячи паломников. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика