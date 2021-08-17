Миротворцы РФ обеспечили безопасность паломникам монастыря Амарас в Карабахе

Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасность более 200 паломников при посещении монастырского комплекса Амарас вблизи линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе.

«Задача состоит в сопровождении паломников в монастырский комплекс Амарас. Данный комплекс находится вблизи линии разграничения, поэтому необходимо присутствие российского миротворческого контингента», - объяснил представитель российского миротворческого контингента Даниил Никитин.

Российские миротворцы сопроводили из города Степанакерта в Мартунинский район паломников, которые посетили службу в монастыре Армянской Апостольской церкви.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

В результате подписания соглашения монастырь остается вблизи линии соприкосновения под контролем Нагорного Карабаха и в зоне ответственности миротворцев РФ. Российские миротворцы ежедневно патрулируют монастырь и производят сопровождение паломников из Степанакерта.