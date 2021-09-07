ТАСС: найдены тела пропавших в Кузбассе десятилетних школьниц

В Кемеровской области обнаружили тела двух пропавших ранее десятилетних школьниц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

«Найдены мертвыми», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Киселевске пропали две десятилетние девочки. В Сети была опубликована видеозапись с камеры наблюдения магазина, на которой школьницы перед исчезновением запечатлены в компании неизвестного мужчины.

В региональном ГУ МВД уточняли, что в понедельник, 6 сентября, девочки ушли в школу около восьми утра и к назначенному времени домой не вернулись.

Впоследствии было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения двух десятилетних школьниц. Правоохранители начали работу по установлению круга общения девочек, проверке адресов их знакомых, одноклассников и близких родственников.