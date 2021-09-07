Опубликованы кадры с места, где были найдены тела двух десятилетних школьниц в Кузбассе

В распоряжении «Звезды» оказались кадры с места, где были найдены тела двух десятилетних школьниц в Кузбассе. Информацию об обнаружении тел девочек подтвердил РИА Новости Следственный комитет.

Сегодня стало известно, что в Киселевске пропали две десятилетние девочки. В Сети была опубликована видеозапись с камеры наблюдения магазина, на которой школьницы перед исчезновением запечатлены в компании неизвестного мужчины.

В региональном ГУ МВД уточняли, что в понедельник, 6 сентября, девочки ушли в школу около восьми утра и к назначенному времени домой не вернулись.

Впоследствии было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения двух десятилетних школьниц. Правоохранители начали работу по установлению круга общения девочек, проверке адресов их знакомых, одноклассников и близких родственников.