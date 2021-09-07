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Главный режиссер Государственного Кремлевского дворца рассказал, как вместе с Красновым придумал концерты-спектакли

Иван Линдеманн
11:28 07.09.2021
По словам Глазова, сценограф фонтанировал идеями и эти идеи были очень взрывными.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anatoly Lomohov, RussianLook, globallookpress
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Борис Краснов - это человек, который всегда искрил идеями. Так знаменитого сценографа охарактеризовал главный режиссер Государственного Кремлевского дворца Евгений Глазов.

«Он фонтанировал идеями. И эти идеи были очень взрывными. Он придумал что-то - тут же начинал эту тему развивать. Мы с ним спорили и так далее, но это всегда приходило к какому-то хорошему результату. Мы первыми стали делать такие концерты-спектакли, что называется, когда на сцене была не просто концертная декорация, а театральная декорация», - отметил он.

Глазов сообщил, что познакомился с Красновым около 15 лет назад. Он также вспомнил об их первой совместной серьезной постановке.

«Первую большую программу, которую мы делали, - это хиты XX века Коле Баскову. Мы плотно занимались этой программой. Она была, на мой взгляд, одной из лучших программ», - сказал Глазов.

Борис Краснов умер в Москве в ночь на вторник, 7 сентября. Известно, что ранее он перенес два сильных инсульта. После этого мужчину частично парализовало.

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