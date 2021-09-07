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Опубликованы кадры поисков двух десятилетних школьниц в Кемеровской области

Анна Касаткина
10:34 07.09.2021
Весь личный состав органов внутренних дел Киселевска поднят по тревоге.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ
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В Киселевске Кемеровской области из-за исчезновения двух десятилетних девочек по тревоге поднят весь гарнизон внутренних дел. Об этом рассказал замначальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД по региону Владимир Сергеев.

Ведомство опубликовало кадры поисков детей, к которым в качестве добровольцев присоединились и жители города. По словам Сергеева, в данный момент оперативники уголовного розыска изучают и анализируют съемки камер видеонаблюдения, устанавливают и опрашивают возможных свидетелей.

«По указанию начальника ГУ МВД России по Кемеровской области весь личный состав органов внутренних дел Киселевска поднят по тревоге, на место проведения розыскных мероприятий направлено руководство и личный состав управления уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних областного полицейского главка», - сообщил представитель ведомства.

Девочки не вернулись домой из школы в понедельник, 6 сентября. В последний раз школьниц видели в компании неизвестного мужчины. По факту безвестного исчезновения девочек возбуждено уголовное дело.

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