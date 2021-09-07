Крутой рассказал о несбывшихся идеях сценографа Краснова

Сценограф Борис Краснов до последнего продолжал работать и удивлял артистов своими идеями. Об этом «Звезде» рассказал продюсер Игорь Крутой.

«Даже в таком состоянии, в каком он был, все время звонил. Жалко. Он вообще сам придумал название "Новая волна"», - отметил он.

Борис Краснов умер в Москве в ночь на вторник, 7 сентября. Известно, что ранее он перенес два сильных инсульта. После этого мужчину частично парализовало.

Краснову было 60 лет. В 1990-2000 годах он ставил яркие шоу для Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой, Валерия Леонтьева и других знаменитостей.