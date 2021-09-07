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В Индии зафиксирована вспышка смертельного вируса

Ян Брацкий
00:32 07.09.2021
Вакцины от вируса нипах не существует, а его летальность может доходить до 75 процентов.
В Индии зафиксирована вспышка смертельного вируса
© Фото: Muzamil Mattoo globallookpress
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В индийском штате Керала врачи заподозрили у 11 человек симптомы смертельного вируса нипах. Об этом рассказала министр здравоохранения штата Вина Джордж. Вирус нипах распространяют летучие лисицы и мыши. Человек заражается съев фрукты, на которые попала слюна больного животного. Летальность вируса доходит до 75 процентов, лекарств от него не существует.

Ранее в Индии уже отмечались вспышки этого заболевания: в 2001 и 2007 годах в штате Западная Бенгалия, в 2018 и 2019 годах - в штате Керала.

«В медицинском колледже и больнице Кожикоде в изоляции находятся 38 человек, из которых у 11 проявились симптомы. Образцы восьми человек были отправлены в Национальный институт вирусологии для тестирования», - сказала Джордж телеканалу NDTV.

Минздрав Индии уже рекомендовал местным властям усилить санитарный надзор и провести интенсивное отслеживание контактов заболевших с их последующей изоляцией. В ряде районов введены дополнительные меры безопасности, суть которых не сообщается.

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