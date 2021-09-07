В стране и мире Захарова рассказала о «плавной вербовке» россиян западными посольствами Роман Захаров По словам официального представителя МИД РФ, россияне, которые становились сотрудниками западных посольств, начинали работать на правительства этих государств. © Фото: МИД РФ Читайте нас на: Граждане РФ, устраивавшиеся на работу в посольства других стран, подвергались «плавной вербовке». Такое мнение высказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. «Дело в том, что при приеме на работу, например, в американское посольство, это часто увязывается, я имею в виду сам факт найма на работу, с получением гражданства и вида на жительство. Там существует целая программа. Я думаю, было бы правильно об этом рассказать, как во многих посольствах при приеме на работу по большому счету осуществляется конвертация российского гражданина в нероссийского - в гражданина той страны, чье посольство нанимает его на работу», - объяснила Захарова свою позицию в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Дипломат отметила, что россияне, которые становились сотрудниками западных посольств, начинали работать на правительства этих государств. «Они "А" - работали, это же работа на посольство, это не вопрос посещения каких-то торжественных приемов, (выполнение - прим. ред.) каких-то незначительных поручений, это серьезная работа, за которую платили немаленькие деньги. "Б" - о чем мы говорили: по целому ряду направлений в целом ряде посольств работа в качестве нанятого персонала напрямую увязывалась с получением либо вида на жительство, либо гражданства», - резюмировала представитель Министерства иностранных дел. Ранее Мария Захарова рассказала, что представители других стран не могут дать России четкого понимания относительно ее участия во встрече по ситуации по Афганистану в формате Большой семерки (G7). Дипломат при этом подчеркнула, что из разных источников поступают противоречивые сведения об участии РФ в данном мероприятии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика