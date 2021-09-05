Захарова заявила, что в вопросе участия Москвы во встрече G7 нет понимания

На данный момент представители других стран не могу дать России четкого понимания относительно ее участия во встрече по ситуации по Афганистану в формате Большой семерки (G7). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, из разных источников поступают противоречивые сведения об участии России.

«Мы получали два дня назад сигналы от Берлина и Парижа относительно некой встречи, но речи о семерке не шло. Затем последовало заявление Токио уже в контексте семерки. Все это происходит на фоне разнокалиберных заявлений семерки по России и то неучастию, то участию в формате. Налицо отсутствие у партнеров четкого понимания, чего же они хотят от себя и окружающего мира», - рассказала Захарова агентству «Интерфакс».

Ранее был анонсирован план проведения на следующей неделе встречи глав министерств иностранных дел стран Большой семерки (G7), основной темой обсуждения которой станет ситуация в Афганистане. В переговорах было заявлено участие Китайской Народной Республики и России.