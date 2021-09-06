Силы сопротивления опровергли сообщение о взятии талибами* провинции Панджшер

Фронт сопротивления в Афганистане опроверг заявление «Талибана»* о захвате провинции Панджшер. Силы фронта присутствуют на всех стратегических позициях в регионе, говорится в заявлении организации в Twitter.

«Заявление "Талибана"* о захвате Панджшера ложно. Силы фронта присутствуют на стратегических позициях по всей долине и намерены продолжить бой», - гласит сообщение.

Участники сопротивления также обратились к жителям Афганистана с заверением, что намерен вести борьбу против талибов* и их партнеров «до тех пор, пока не восторжествуют справедливость и свобода».

Ранее талибы* объявили о том, что взяли полный контроль над провинцией Панджшер. Аналогичное заявление также появлялось в СМИ в пятницу, 3 сентября, однако позже было опровергнуто.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.