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Талибы* заявили о полном захвате провинции Панджшер

Анна Касаткина
08:00 06.09.2021
Провинция была одной из последних независимых от боевиков территорий Афганистана.
Талибы* заявили о полном захвате провинции Панджшер
© Фото: РИА Новости
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Боевики «Талибана»* заявили о полном захвате афганской провинции Панджшер. Сообщение опубликовано в Twitter-аккаунте представителя движения Забихуллы Муджахида.

«Наши последние усилия по обеспечению полной безопасности страны привели к тому, что провинция Панджшер была полностью завоевана и перешла под контроль Исламского Эмирата», — говорится в заявлении.

По словам Муджахида, некоторые повстанцы были повержены в боях, остальные — бежали. В сообщении также заверяется, что талибы* не будут притеснять жителей провинции.

О захвате Панджшера СМИ объявили впервые в пятницу, 3 сентября, однако затем эту информацию опроверг объявивший себя президентом Афганистана вице-президент Амрулла Саллех. Талибы* в данный момент контролируют практически всю территорию страны, провинция Панджшер была одной из последних независимых от боевиков территорий.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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