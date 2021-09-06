Талибы* заявили о полном захвате провинции Панджшер

Боевики «Талибана»* заявили о полном захвате афганской провинции Панджшер. Сообщение опубликовано в Twitter-аккаунте представителя движения Забихуллы Муджахида.

«Наши последние усилия по обеспечению полной безопасности страны привели к тому, что провинция Панджшер была полностью завоевана и перешла под контроль Исламского Эмирата», — говорится в заявлении.

По словам Муджахида, некоторые повстанцы были повержены в боях, остальные — бежали. В сообщении также заверяется, что талибы* не будут притеснять жителей провинции.

О захвате Панджшера СМИ объявили впервые в пятницу, 3 сентября, однако затем эту информацию опроверг объявивший себя президентом Афганистана вице-президент Амрулла Саллех. Талибы* в данный момент контролируют практически всю территорию страны, провинция Панджшер была одной из последних независимых от боевиков территорий.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.