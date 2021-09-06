СМИ: бразильская полиция не будет расследовать нарушение санитарных норм игроками сборной Аргентины

Федеральная полиция Бразилии отказалась от расследования нарушения игроками аргентинской сборной правил въезда в страну. Ранее этот факт стал поводом для остановки матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу между двумя национальными сборными.

Как сообщает издание Globo esporte, бразильские правоохранители опросили аргентинцев в здании аэропорта и рекомендовали им покинуть страну. Аргентинская сборная после этого отправилась домой.

Ранее сотрудники полиции и представители Национального агентства по санитарному надзору вышли на поле прямо во время матча между Бразилией и Аргентиной и прервали игру. Они заявили, что в составе аргентинской сборной четверо футболистов — игроки английских клубов «Астон Вилла» Эмилиано Мартинесе и Эмилиано Буэндия и «Тоттенхэма» Джованни Ло Чельсо и Кристиане Ромеро — нарушили санитарные правила: все, кто за две недели до въезда в Бразилию посещал Великобританию, Индию и ЮАР, должны отправиться на карантин.