В FIFA прокомментировали скандал на матче сборных Бразилии и Аргентины

Международная федерация футбола (FIFA) подтвердила факт приостановки матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Бразилии и Аргентины.

«После решения официальных лиц матча встреча Бразилия - Аргентина была приостановлена. Более подробная информация будет представлена позже», - говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Скандал разгорелся прямо на футбольном поле. В самый разгар матча на газоне появились сотрудники полиции и представители Национального агентства по санитарному надзору. Они заявили, что в составе аргентинской сборной четверо футболистов нарушили правила карантина. Они касаются всех, кто за две недели до въезда в Бразилию посещал Великобританию, Индию и ЮАР.

Под санкции угодили игроки английских клубов «Астон Вилла» Эмилиано Мартинесе и Эмилиано Буэндия и «Тоттенхэма» Джованни Ло Чельсо и Кристиане Ромеро. Они были задержаны и удалены с поля.