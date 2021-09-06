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В российской армии увеличат число резервистов

Анна Касаткина
07:00 06.09.2021
Резервисты привлекаются к мероприятиям подготовки ВС РФ с 2016 года.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
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Минобороны России решило увеличить число резервистов в российской армии. Об этом сообщили в военном ведомстве.

«В настоящий момент принято решение о наращивании численности резервистов», — говорится в сообщении.

Насколько будет увеличена их численность, пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области стартовали военные учения с участием резервистов. Они совершенствуют свои военные знания, умения и навыки по применению вооружения и военной техники.

Впервые резервисты стали привлекаться к мероприятиям подготовки Вооруженных Сил РФ с 2016 года. Ежегодно подразделения, укомплектованные резервистами, принимают участие во всех крупных учениях, проводимых от Камчатки до Калининграда и от Заполярья до Крыма.

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