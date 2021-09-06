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В Калининградской области начались учения с участием резервистов

Роман Захаров
05:05 06.09.2021
Граждане, зачисленные в мобилизационный людской резерв, обеспечиваются современной экипировкой, денежными выплатами, всеми видами довольствия, а также квалифицированной медицинской помощью.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На территорию Калининградской области самолетами военно-транспортной авиации с Южного, Центрального военных округов и Северного флота переброшены подразделения, укомплектованные гражданами, заключившими контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве.

Подготовка резервистов проводилась в ходе ежемесячных тренировочных занятий, и теперь они выполняют учебно-боевые задачи в Калининградской области, совершенствуют свои военные знания, умения и навыки по применению вооружения и военной техники, проявляя при этом высокую выучку и демонстрируя крепкую воинскую дисциплину.

Данное мероприятие проводится планово и было запланировано в ноябре 2020 года при планировании мероприятий мобилизационной и боевой подготовки на 2021 год.

Впервые резервисты стали привлекаться к мероприятиям подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации с 2016 года. Ежегодно подразделения, укомплектованные резервистами, принимают участие во всех крупных учениях, проводимых от Камчатки до Калининграда, от Заполярья до Крыма, в ходе которых традиционно заслуживают высокой оценки командования.

Необходимо отметить, что граждане, зачисленные в мобилизационный людской резерв, обеспечиваются современной экипировкой, денежными выплатами, всеми видами довольствия, а также квалифицированной медицинской помощью.

В настоящий момент принято решение о наращивании численности резервистов.

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