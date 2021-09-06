Гостям форума в Хабаровске расскажут о планах милитаристской Японии в годы войны

В Хабаровске стартовал международный научно-практический форум «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы». Мероприятие посвящено сохранению исторической правды о Дальневосточной Победе СССР во Второй мировой войне.

Форум посвящен относительно малоизвестным событиям войны - Хабаровскому процессу 1949 года, который поставил в ней точку и к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока, пишет РИА Новости.

Именно в ходе этого процесса стало известно о планах милитаристской Японии вести войну против СССР на стороне Германии. Тогда мир впервые узнал и о подготовке к бактериологической войне. Ужасные последствия этого предотвратило лишь стремительное наступление Красной Армии в Манчжурии.

Помимо пленарных заседаний, форум предполагает проведение выставки архивных документов, некоторые из которых были рассекречены специально к форуму.