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В МВД предупредили о новой схеме мошенников с «зеркальными» сайтами банков

Ян Брацкий
04:54 06.09.2021
Злоумышленники создают точную копию сайта банка и получают доступ к реальным счетам своей жертвы, когда та пытается зайти в личный кабинет.
В МВД предупредили о новой схеме мошенников с «зеркальными» сайтами банков
© Фото: pixabay.com
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Мошенники освоили новый способ хищения денег с банковских счетов россиян. Об этом предупредили в МВД РФ. Злоумышленники создают «зеркальные» сайты банков - их точные копии, отличить которые от оригинала рядовому пользователю почти невозможно. Хакеры тщательно прорабатывают все детали, вплоть до оформления страницы липового сайта.

«Если потерпевшим будет осуществлен выход на "зеркальный" сайт, то данными для входа в личный кабинет банка - логином и паролем - могут воспользоваться злоумышленники и войти на настоящем сайте от имени потерпевшего в его личный кабинет», - пояснили ТАСС в пресс-центре.

После этого мошенник может перевести все деньги со счета своей жертвы или подключить услугу «мобильный банк» на свой номер. По данным правоохранительных органов, за семь месяцев минувшего года зарегистрировано почти 320 киберпреступлений, что на 16 процентов больше аналогичного периода прошлого года.

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