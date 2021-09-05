Эксперт рассказал о новой схеме мошенничества с кешбэком

Российские мошенники взяли на вооружение новую схему, нацеленную на владельцев банковских карт с частичным возвратом средств. Она предполагает звонок клиенту банка с сообщением о якобы накопившемся, но не использующемся кешбэке. О том, как обманывают людей таким способом, рассказал эксперт по информационной безопасности Анатолий Лебедев.

По его словам, звонящие каким-либо способом, под предлогом необходимости оплатить комиссию или чего либо еще, узнают СМС-код от банка от владельца карты. После этого мошенники получают возможность управлять средствами на карте и снимать с нее деньги.

Лебедев объяснил, что звонок подобного содержания почти наверняка окажется мошенническим.

«Из банка не будут звонить и говорить, что у вас есть на карте какой-то кешбэк», - цитирует специалиста радио Sputnik.

По его словам, ни в коем случае нельзя в такой ситуации сообщать свои личные данные. Лебедев посоветовал не терять бдительность и, для собственной безопасности, всегда делать проверочный звонок по официальному номеру банка, чтобы удостовериться в том, что вам звонит его представитель.