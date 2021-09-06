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Врач рассказала о влиянии энергетиков на здоровье

Роман Захаров
04:14 06.09.2021
Специалист Ольга Кораблева сообщила, что злоупотребление энергетическими напитками пагубно влияет на организм.
Врач рассказала о влиянии энергетиков на здоровье
© Фото: pixabay.com
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Чрезмерное употребление энергетиков чревато проблемами  с нервной системой. Об этом предупредила врач-диетолог Ольга Кораблева.

Специалист напомнила, что в энергетических напитках содержатся высокие дозы стимулирующих веществ: кофеина, гуараны, женьшеня, таурина. Эффект от такой продукции длится около трех-четырех часов, после чего, по словам медика, наступает еще большая усталость.

«Прилив энергии сменяется спадом, поскольку стимулирующий эффект обеспечивается в основном за счет внутренних резервов организма. Само по себе разовое употребление энергетика неопасно, однако ежедневное - чревато проблемами с нервной системой: депрессиями и подавленностью», - объяснила эксперт в беседе с РИА Новости.

Диетолог отметила, что энергетики также дают дополнительную нагрузку на сердце, в связи с чем не нужно смешивать их с кофе, алкоголем, употреблять после физических нагрузок.

«Бесконтрольное употребление энергетиков может привести к артериальной гипертензии, мигреням, нарушениям сердечного ритма, проблемам с желудочно-кишечным трактом. Напиток - газированный, в больших дозах способен повышать кислотность желудка, вызывать вздутие живота и диарею», - предупредила Ольга Кораблева.

Ранее врач-терапевт, диетолог Наталья Сычева назвала три продукта, которые люди очень часто употребляют в пищу, однако они являются самыми вредными для человеческого иммунитета.

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