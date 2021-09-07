Военные медики ЮВО приняли на лечение более 60 пациентов с коронавирусом во Владикавказе

Военные медики 412-го военного госпиталя Южного военного округа (ЮВО) приняли более 60 пациентов, заболевших новой коронавирусной инфекцией, на лечение в нештатном инфекционном отделении, развернутом на фондах Республиканского эндокринологического диспансера в городе Владикавказ.

Сейчас под постоянным наблюдением квалифицированных медицинских специалистов находятся на стационаре 38 человек, 28 человек выписали - пациенты прошли необходимый курс лечения, после которого повторные лабораторные исследования на наличие заболевания показали отрицательный результат. Также пациенты получили дальнейшие рекомендации от лечащих врачей.

Всего отделение рассчитано на 100 пациентов. В распоряжении медицинского персонала госпиталя самое современное оборудование - аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы наблюдения пациентов, анализаторы крови, лаборатория для клинических исследований, дезинфекционная душевая установка, подвижный рентгенологический кабинет.

Кроме того, для оказания помощи в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия граждан республики привлечены военные медики объединений, соединений, воинских частей и медицинских организаций ЮВО и Военно-медицинской Академии имени Кирова.

Решение об оказании медицинской помощи гражданам Республики Северная Осетия - Алания военными специалистами ЮВО было принято министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу после обращения в его адрес врио. главы субъекта Сергея Меняйло.