Военные медики инфекционного отделения ЮВО начали прием первых пациентов во Владикавказе
В состав нештатного инфекционного отделения в основном вошли врачи и медицинский персонал 412-го военного госпиталя.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Военные медики 412-го военного госпиталя Южного военного округа (ЮВО) начали прием пациентов и проведение лечебно-диагностических мероприятий во нештатном инфекционном отделении, развернутом на фондах Республиканского эндокринологического диспансера в городе Владикавказ (Северная Осетия).
В распоряжении медицинского персонала имеется самое современное оборудование - аппараты ИВЛ, мониторы наблюдения пациентов, анализаторы крови, лаборатория для клинических исследований, дезинфекционная душевая установка, подвижный рентгенологический кабинет.
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