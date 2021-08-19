Армия Военные медики инфекционного отделения ЮВО начали прием первых пациентов во Владикавказе Валентина Пескова В состав нештатного инфекционного отделения в основном вошли врачи и медицинский персонал 412-го военного госпиталя. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Военные медики 412-го военного госпиталя Южного военного округа (ЮВО) начали прием пациентов и проведение лечебно-диагностических мероприятий во нештатном инфекционном отделении, развернутом на фондах Республиканского эндокринологического диспансера в городе Владикавказ (Северная Осетия). В распоряжении медицинского персонала имеется самое современное оборудование - аппараты ИВЛ, мониторы наблюдения пациентов, анализаторы крови, лаборатория для клинических исследований, дезинфекционная душевая установка, подвижный рентгенологический кабинет. «Сегодня осуществлен прием первых пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Нештатное инфекционное отделение 412-го военного госпиталя рассчитано на 100 пациентов. Работа инфекционного отделения осуществляется в штатном режиме», - рассказал начальник 412 ВГ МО РФ, подполковник медицинской службы Аркадий Смольников. © Минобороны РФ В нештатное инфекционное отделение вошли в основном врачи и медицинский персонал 412-го военного госпиталя. Также для оказания помощи в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия граждан республики привлечены военные медики организаций ЮВО и Военно-медицинской Академии им. С. М. Кирова. © Минобороны РФ Решение об оказании медпомощи гражданам Северной Осетии военными специалистами ЮВО принято министром обороны Сергеем Шойгу после того, как к нему обратился лично врио главы субъекта Сергей Меняйло. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика