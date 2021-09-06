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Собянин рассказал, как пройдет празднование Дня города в Москве

Роман Захаров
23:32 06.09.2021
По словам мэра Москвы, на городских площадках уже проходит фестиваль «Цветочный джем».
Собянин рассказал, как пройдет празднование Дня города в Москве
© Фото: MOD Russia, globallookpress
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Празднование Дня города 11 и 12 сентября в Москве пройдет скромно. Такое заявление сделал мэр Сергей Собянин.  

Он уточнил, что для москвичей и гостей столицы состоится концерт в парке «Зарядье». Также мэр рассказал, что на городских площадках уже проходит фестиваль «Цветочный джем».

«В этом году будут такие достаточно скромные мероприятия - в (парке - прим. ред.) "Зарядье" пройдет концерт, на площадках города проходит фестиваль "Цветочный джем", где можно покушать, погулять, полюбоваться инсталляциями цветов, деревьев, дизайнерских проектов в области ландшафта. В целом, конечно, город будет украшен, будет праздничный фейерверк. Но каких-то больших концертов мы в городе пока не планируем», - объяснил градоначальник в интервью «ТВЦ».

В конце августа Сергей Собянин, ссылаясь на данные оперштаба, сообщил, что Москва в настоящий момент демонстрирует один из лучших показателей по ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране

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