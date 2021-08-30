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Собянин: ситуация с COVID-19 в Москве - одна из лучших по регионам РФ

Валентина Пескова
14:58 30.08.2021
Как заявил столичный градоначальник, уровень госпитализаций в Москве снижается с каждым днем.
Собянин: ситуация с COVID-19 в Москве - одна из лучших по регионам РФ
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости
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Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в Москве было 1 424 случая заражения COVID-19. По оценке мэра столицы Сергея Собянина, этот показатель - один из лучших среди регионов РФ по ситуации с коронавирусом на сегодняшний день.

«Еженедельно мы видим падение уровня заболеваемости и госпитализаций, она снизилась до минимальных значений прошлых периодов. В Москве ситуация, пожалуй, одна из лучших среди регионов страны на сегодняшний день», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

При этом глава города призвал всех быть аккуратнее и подчеркнул, что проблема распространения вируса пока не исчезла и COVID-19 все еще представляет угрозу для жизни и здоровья, являясь проблемой для москвичей.

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