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Страны G20 приняли обязательства о доступности вакцин от коронавируса

Майя Мусиенко
23:11 06.09.2021
Планируется увеличить количество регионов производства препаратов для вакцинации, а также расширить доступ к медицинской помощи пациентам из развивающихся стран.
Страны G20 приняли обязательства о доступности вакцин от коронавируса
© Фото: Pixabay
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Главы минздравов государств «Большой двадцатки» единогласно приняли «Римский пакт» и взяли на себя обязательства по обеспечению всеобщего доступа к медицинской помощи, а также расширению кампании по вакцинации от коронавируса в развивающихся странах. Решение было принято во время встречи, которая завершилась в столице Италии 6 сентября, сообщил глава местного министерства здравоохранения Роберто Сперанца.

«Никто не должен остаться позади в кампании по вакцинации. Более богатые страны, государства "двадцатки ", должны взять на себя задачу помочь более уязвимым странам», – отметил глава ведомства.

По словам министра, страны G20 обязаны взять на себя бюджетные обязательства по реализации проекта, чтобы укрепить системы здравоохранения и вместе бороться с пандемией. Сперанца заявил, что документ служит защите «универсальной модели» о получении медицинской помощи всеми, кто в ней нуждается.

«Мы разделяем основную цель – поставить вакцины во все уголки мира и облегчить их производство. Сегодня производство вакцин ограничено несколькими регионами, вместо этого мы думаем, что для проведения массовой кампании нам необходимо вывести это производство на все территории», – заключил он.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал страны G20 к взаимному признанию фактов вакцинации против коронавируса, если прививка была сделана одним из официально одобренных препаратов. С таким предложением министр выступил на встрече по теме «Мониторинг глобального воздействия пандемии COVID-19 на здоровье с подробной оценкой ее последствий при реализации ЦУР ООН».

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