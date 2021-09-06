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Водителей предупредили о новом штрафе, который могут выписать автоматически

Роман Захаров
02:21 06.09.2021
Юрист напомнил россиянам о необходимости соблюдать ПДД на всей территории РФ.
Водителей предупредили о новом штрафе, который могут выписать автоматически
© Фото: Pavlo_bagmut, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Наказание за езду без ходовых огней и ближнего света в РФ, возможно, скоро будут назначать в автоматическом режиме - с помощью камер фото-видео фиксации. Об этом рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов Анатолий Миронов в беседе с агентством «Прайм».

Специалист напомнил, что сейчас в таких случаях нарушителю, как правило, выписывают предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

«Учитывая, что при фото-видео фиксации такое административное наказание, как предупреждение - невозможно, владельцу транспортного средства придет именно штраф, оплатить который возможно будет со скидкой 50%», - объяснил он.

Миронов при этом подчеркнул, что введение новых правил предусмотрено в каждом субъекте РФ, в связи с чем внимательность к выполнению требований ПДД, считает юрист, необходима на всей территории страны.

Ранее стало известно, что российских автомобилистов могут начать штрафовать на 500 рублей из-за установки в транспортных средствах дополнительных динамиков и усилителей звука, если они не будут соответствовать положениям по допуску автомобиля к эксплуатации.

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