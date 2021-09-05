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В РФ автомобилистов могут начать штрафовать за дополнительные динамики в машине

Анна Назайкина
10:20 05.09.2021
Если такое нарушение выявят впервые, то водителя оштрафуют на 500 рублей, а в дальнейшем машину могут снять с регистрации.
В РФ автомобилистов могут начать штрафовать за дополнительные динамики в машине
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Российских автомобилистов могут начать штрафовать на 500 рублей из-за установки в транспортных средствах дополнительных динамиков и усилителей звука, если они не будут соответствовать положениям по допуску автомобиля к эксплуатации. Об сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-центра Министерства внутренних дел РФ.

Как отметили в ведомстве, в понятие «внесение изменений в конструкцию транспортного средства» входят в том числе предметы оборудования машины, не предусмотренные его конструкцией, так как они могут негативно сказаться на безопасности дорожного движения.

«Согласно ч. 1. ст. 12.5 КоАП, за управление автомобилем с неисправностями или при наличии запрета его использования из-за угрозы безопасности дорожного движения предусматривается ответственность в виде предупреждения или штрафа в 500 рублей», - сообщили в министерстве.

Кроме того, в МВД уточнили, что вопрос влияния на безопасность устанавливаемых компонентов должен рассматриваться исключительно в каждом конкретном случае.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе со «Звездой» обратил внимание автомобилистов на то, что отказ от обязательного предъявления диагностической карты перед получением полиса ОСАГО не отменяет необходимости проведения техосмотра транспортного средства.

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