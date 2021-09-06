МВД РФ будет блокировать сайты за инструкции по изготовлению взрывчатки

Министерство внутренних дел России разработало законопроект, который позволит правоохранителям блокировать сайты, на которых размещены инструкции по изготовлению взрывчатки и оружия. Текст документа был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом постановления предлагается наделить МВД РФ, ФСБ РФ, Федеральную службу войск национальной гвардии РФ и Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций полномочиями по принятию решений, являющихся основанием для включения соответствующих видов информации в информационную систему «Единый реестр доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети "Интернет", содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено», – сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

В ней также сказано, что «соответствующими видами информации» считаются материалы, в которых перечислены способы самостоятельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также незаконного изготовления и переделки оружия.

Кроме того, в пояснительной записке говорится, что критерии оценки материалов для возможной блокировки будут разрабатываться в рамках межведомственного приказа. Уточняется, что реализация проекта не потребует дополнительных расходов из федерального и региональных бюджетов.