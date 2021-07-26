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ФСБ задержала в 25 регионах России 45 подпольных оружейников

Кирилл Кунецкий
Анна Назайкина
10:57 26.07.2021
Из незаконного оборота изъяты ружейный гранатомет М-79, 4 пулемета, 11 автоматов, 16 пистолетов-пулеметов, 118 пистолетов и револьверов.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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ФСБ задержала в 25 регионах России 45 подпольных оружейников. У них изъяли более 270 единиц оружия, почти 440 артиллерийских боеприпасов и свыше 26,5 тыс. патронов. Пресечена деятельность 32 подпольных оружейных мастерских.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 45 жителей из 25 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как уточнили в спецслужбах, из незаконного оборота удалось изъять ружейный гранатомет М-79, 4 пулемета, 11 автоматов, 16 пистолетов-пулеметов, 118 пистолетов и револьверов. Кроме того, правоохранители изъяли 125 карабинов, винтовок и ружей, самодельное стреляющее устройство, а также 439 артиллерийских боеприпасов и мин, 65 ручных гранат, более 26,5 тыс. патронов различного калибра.

Также в Федеральной службе безопасности отметили, что с 12 июля в России усилили ответственность за нарушение закона в сфере незаконного хранения, изготовления и сбыта оружия. Таким образом, преступления нелегальных оружейников будут оцениваться уже с учетом вступивших в силу норм уголовного законодательства (до 20 лет лишения свободы).

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