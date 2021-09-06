Первый российский спутник для мониторинга климата в Арктике приняли в эксплуатацию

Летные испытания первого отечественного спутника для мониторинга арктического климата «Арктика-М» успешно завершились. Комиссия специалистов приняла решение запустить аппарат в эксплуатацию. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

«Госкомиссия рассмотрела результаты летных испытаний, принято решение испытания завершить, рекомендовано передать систему «Арктика-М» с космическим аппаратом «Арктика-М» № 1 в эксплуатацию», — говорится в сообщении госкорпорации.

Спутник «Арктика-М» был запущен в феврале 2021 года. Расчетный срок его службы составляет семь лет. В функционал космического аппарата входит решение задач оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, а также мониторинг климата и окружающей среды в Арктике.

Российская космическая орбитальная группировка, которой предстоит заниматься мониторингом климата и окружающей среды, будет представлена двумя сменяющими друг друга спутниками. Предполагается, что с помощью двух устройств специалисты смогут обеспечить непрерывный круглосуточный обзор северной территории России и всего арктического региона планеты.