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СМИ: Россия планирует запустить десять метеоспутников до 2027 года

Анна Касаткина
04:02 29.08.2021
На следующий год намечен запуск двух аппаратов «Метеор-М» и одного «Электро-Л».
СМИ: Россия планирует запустить десять метеоспутников до 2027 года
© Фото: istock
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Россия планирует вывести на орбиту десять метеорологических спутников до 2027 года. Такая информация содержится в совместим докладе «Роскосмоса» и Росгидромета по итогам заседания координационной группы по метеорологическим спутникам CGMS.

Так, на 2022 год намечен запуск аппаратов «Метеор-М» (с номерами 2-3 и 2-4) и «Электро-Л» номер 4. В 2023 году запустят «Электро-Л» номер 5 и «Арктика-М» номер 2, годом позже — «Метеор-М» номер 2-5. В 2025 году на орбиту отправятся спутники «Арктика-М» номер 3 и «Метеор-М» номер 2-6, в 2026-м и 2027-м — «Арктика-М» с номерами 4 и 5.

Согласно докладу, имеющемуся в распоряжении РИА Новости, сейчас на орбите работают четыре спутника: два «Метеора-М» (с номерами 2 и 2-2) и два «Электро-Л» (с номерами 2 и 3). Аппарат «Арктика-М» номер 1 в настоящее время проходит летные испытания. При этом отмечается, что ряд приборов и систем на запущенных спутниках не функционируют либо работают с ограничениями.

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