В Минздраве оценили точность тест-систем по определению новых штаммов COVID-19

Развитие пандемии коронавирусной инфекции и появление новых штаммов COVID-19 никак не повлияло на точность российских тест-систем для определения заболевания. Об этом рассказал заместитель главы российского Минздрава Виктор Фисенко.

«Точность тест-систем не снизилась при появлении нового штамма», - сказал Фисенко в беседе с РИА Новости.

Ранее он отметил, что разработанные в России тест-системы для выявления коронавируса обладают высокой степенью точности. Все они прошли полный комплекс испытаний и отвечают всем требованиям по безопасности и эффективности, добавил Фисенко.

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова рассказала о новейших тест-системах на основе чипов, которые позволяют определять наличие COVID-19. С ее слов, благодаря новейшим системам удалось сократить время, требуемое для проведения теста. Если первые системы работали 3,5 часа, последующие - 1,5 часа, то сейчас на это требуется всего 20 минут.

Также Скорцова обратила внимание на то, что новейшие тест-системы имеют два внутренних контроля, которые позволяют исключать варианты псевдоположительных и псевдоотрицательных результатов.