Названа причина задымления на станции метро «Проспект Вернадского» в Москве

Задымление на станции московского метрополитена «Проспект Вернадского» Сокольнической линии произошло из-за возгорания в одном из вагонов поезда. Пожар был ликвидирован. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

В столичном Дептрансе сообщили, что движение на юго-западном участке «Красной ветки» восстановлено. Станция метро «Проспект Вернадского» открыта для пассажиров. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что людей эвакуировали со станции метро «Проспект Вернадского» из-за задымления. Движение составов по Сокольнической линии планировалось возобновить в течение 10-12 минут.