Названа причина задымления на станции метро «Проспект Вернадского» в Москве
По информации экстренных служб, в одном из вагонов метро произошло возгорание.
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Задымление на станции московского метрополитена «Проспект Вернадского» Сокольнической линии произошло из-за возгорания в одном из вагонов поезда. Пожар был ликвидирован. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
В столичном Дептрансе сообщили, что движение на юго-западном участке «Красной ветки» восстановлено. Станция метро «Проспект Вернадского» открыта для пассажиров. Информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что людей эвакуировали со станции метро «Проспект Вернадского» из-за задымления. Движение составов по Сокольнической линии планировалось возобновить в течение 10-12 минут.