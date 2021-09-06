В Москве людей эвакуировали со станции метро «Проспект Вернадского» из-за задымления
Все пассажиры покинули станцию, их жизни ничего не угрожает.
© Видео: VK, mostransmonitoring © Фото: VK, mostransmonitoring
В Москве людей эвакуировали со станции метро «Проспект Вернадского» из-за задымления. Об этом сообщает столичный Дептранс.
«Все пассажиры покинули станцию "Проспект Вернадского", им ничего не угрожает. Сейчас она закрыта на вход. Поезда в направлении из центра проезжают ее без остановки», - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Впоследствии сообщалось, что движение составов на Сокольнической линии будет возобновлено в течение 10-12 минут.