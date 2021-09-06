В стране и мире В Москве людей эвакуировали со станции метро «Проспект Вернадского» из-за задымления Анна Назайкина Все пассажиры покинули станцию, их жизни ничего не угрожает. © Видео: VK, mostransmonitoring © Фото: VK, mostransmonitoring Читайте нас на: В Москве людей эвакуировали со станции метро «Проспект Вернадского» из-за задымления. Об этом сообщает столичный Дептранс. «Все пассажиры покинули станцию "Проспект Вернадского", им ничего не угрожает. Сейчас она закрыта на вход. Поезда в направлении из центра проезжают ее без остановки», - говорится в сообщении в Telegram-канале. Впоследствии сообщалось, что движение составов на Сокольнической линии будет возобновлено в течение 10-12 минут. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика