Макрон выразил соболезнования в связи со смертью Бельмондо

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования в связи с уходом из жизни легендарного актера Жан-Поля Бельмондо. Глава государства назвал его национальным достоянием.

«Он навсегда останется Великолепным. Жан-Поль Бельмондо был национальным достоянием, полным шуток и смеха, с громкими словами и ловким телом, величественным героем и знакомой фигурой, неутомимым смельчаком и волшебником слова. В нем мы все находим себя», - написал на своей странице в Twitter французский лидер.

Ранее стало известно, что знаменитый актер Жан-Поль Бельмондо ушел из жизни в возрасте 88 лет.

Его кинодебют состоялся в 1956 году в фильме «Мольер». «Великолепный», «Профессионал» - названия фильмов с участием Бельмондо отображают его яркое актерское наследие. Он дебютировал в кино в 1956 году и уже через три года благодаря фильму «На последнем дыхании» стал звездой не только французского, но и мирового кинематографа.

Чаще всего он исполнял острохарактерные роли в комедиях и боевиках. В начале нулевых в течение семи лет он не снимался из-за перенесенного инсульта, но затем вернулся на площадку. На его счету около сотни ролей. Бельмондо был награжден высшей государственной наградой Франции - орденом Почетного легиона. А пять лет назад получил «Золотого льва» за вклад в кинематограф.