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Народный артист России Герасимов рассказал о встрече с Жан-Полем Бельмондо

Кира Карон
18:24 06.09.2021
Французский актер ушел из жизни в возрасте 88 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pavel Kashaev, Global Look Press
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Народный артист Российской Федерации, председатель Московского отделения Союза кинематографистов РФ Евгений Герасимов поделился своими воспоминаниями о встрече с французским актером Жан-Полем Бельмондо.

«Я много раз бывал в Каннах, Венеции, Берлине и на фестивале. Мы с Бельмондо сколько-то раз пересекались. Он очень приятный в общении и за столом. На экране в нем была такая улыбка, юмор. Он вел всегда себя непроизвольно, скромно», - сказал Герасимов.

Герасимов рассказал, что когда он приезжал на советскую неделю в Конго, то везде были развешаны фотографии Бельмондо.

«У нас тогда сложные были взаимоотношения и революционные процессы в Конго, а у меня должна была быть пресс-конференция. Я тогда спросил: вы знаете, что такое Франция и что такое Советский Союз? В Советском Союзе я так же популярен, как Бельмондо во Франции и даже Европе, может быть, почему нет моих фотографий? В итоге я добился того, чтобы мои фотографии висели с Бельмондо. Мне это было так приятно и нашей делегации тоже», - заключил Герасимов.

Ранее стало известно, что французский актер Жан-Поль Бельмондо ушел из жизни в возрасте 88 лет.

Его кинодебют состоялся в 1957 году. Наибольшую популярность актеру принесла роль в манифесте французской «новой волны» - фильме «На последнем дыхании» (1959). Кроме того, российскому зрителю Бельмондо известен по таким культовым картинам, как «Профессионал», «Чудовище» и «Великолепный».

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