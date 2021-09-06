Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Шойгу рассказал о потенциале «сибирской ипотеки»

Роман Захаров
01:08 06.09.2021
Глава Министерства обороны РФ анонсировал льготы для желающих заняться развитием Сибири.
Шойгу рассказал о потенциале «сибирской ипотеки»
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Гражданам, которые решат переехать в Сибирь и заняться ее развитием, может быть предоставлен ряд льгот, в числе которых - «сибирская ипотека». Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Можно продумать систему подъемных, льготных кредитов для приезжающих, предоставление по "сибирской ипотеке" благоустроенного жилья или земельных участков для строительства собственного дома. Увеличить размер материнского капитала и еще многое другое», - заявил глава оборонного ведомства в интервью РБК.

Шойгу также сообщил, что в Сибирском регионе, на территории между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска, могут появиться новые города. Кроме того, по мнению министра, в этой местности можно создать кластер «Алюминиевая долина» для производства продукции высоких переделов по переработке алюминия.

Ранее глава МО РФ заявил о необходимости строительства в Сибири трех-пяти крупных городов с населением от 300 тысяч до одного миллиона человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:20 В стране и мире
СМИ: военные мятежники в Гвинее объявили комендантский час
21:40 Вопросы истории
Видео
Арктический конвой: как прошла важная операция Союзников 80 лет назад
20:14 В стране и мире
Минздрав РФ предложил G20 взаимное признание вакцинации от COVID-19
20:12 В стране и мире
Видео
«Историческая» встреча: как прошла первая беседа Байдена и Зеленского
18:20 В стране и мире
Видео
После визита Путина на ВЭФ бизнес получил беспрецедентные льготы на развитие Дальнего Востока
Популярное
Видео
«Историческая» встреча: как прошла первая беседа Байдена и Зеленского
Видео
СМИ: мятежники задержали президента Гвинеи
Видео
Танковый биатлон. Финал. Азербайджан, Китай, Россия, Казахстан
Вертолет Ми-8, упавший в озеро на Камчатке, подняли на поверхность
Видео
Финал «Танкового биатлона»: как России удалось вновь вырвать победу
Глава ПКР оценил результаты паралимпийцев РФ в Токио
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.