Шойгу рассказал о потенциале «сибирской ипотеки»

Гражданам, которые решат переехать в Сибирь и заняться ее развитием, может быть предоставлен ряд льгот, в числе которых - «сибирская ипотека». Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Можно продумать систему подъемных, льготных кредитов для приезжающих, предоставление по "сибирской ипотеке" благоустроенного жилья или земельных участков для строительства собственного дома. Увеличить размер материнского капитала и еще многое другое», - заявил глава оборонного ведомства в интервью РБК.

Шойгу также сообщил, что в Сибирском регионе, на территории между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска, могут появиться новые города. Кроме того, по мнению министра, в этой местности можно создать кластер «Алюминиевая долина» для производства продукции высоких переделов по переработке алюминия.

Ранее глава МО РФ заявил о необходимости строительства в Сибири трех-пяти крупных городов с населением от 300 тысяч до одного миллиона человек.