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Эксперт усомнился в официальных причинах срыва матча между Аргентиной и Бразилией

Майя Мусиенко
17:44 06.09.2021
Инцидент скорее связан с недисциплинированным поведением болельщиков, чем с нарушением коронавирусных ограничений, отметил специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Agencia Estado, XinHua
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Непонятно, каким образом причиной срыва матча сборных Аргентины и Бразилии по футболу могло стать нарушение карантина, поскольку все организационные вопросы должны были быть решены за полтора часа до игры. Таким мнением поделился российский футбольный тренер Гаджи Гаджиев в беседе со «Звездой».

«Протокол должен был быть составлен заранее. Составы команд, прохождение каких-либо процедур - это все осуществляется заранее. И если игра началась, то о каких протоколах может идти речь? Тем более что это международный матч, один из центральных матчей чемпионата Южной Америки, это событие, по сути, огромное для обеих стран, где футбол - национальная идея», - отметил футболист.

По словам тренера, выбегать на поле во время матча не может никто, даже в случае нарушений. В Бразилии же правоохранители и представители Национального агентства по санитарному надзору вышли на газон прямо в разгар игры. Эксперт отметил, что обычно для решения подобных проблем используются средства связи.  

«Официально объявляется по громкоговорителю на стадионе, что нарушены какие-либо правила», - пояснил Гаджиев.

Срыв матча, вероятно, был связан с недисциплинированным поведением болельщиков, но сделать окончательный вывод, находясь на расстоянии, тяжело, подчеркнул тренер. По его словам, ответственность за происшествие лежит на принимающей стороне. Гаджиев также высказал мнение, что в любой европейской стране такой инцидент не был бы возможен.

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