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Москвичам рассказали о сроках действия QR-кода после ревакцинации

Анна Назайкина
17:29 06.09.2021
Ранее СМИ сообщали, что жителям столицы не продлевают цифровые сертификаты о вакцинации после получения повторной прививки.
Москвичам рассказали о сроках действия QR-кода после ревакцинации
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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В Москве система продления QR-кодов после ревакцинации начнет функционировать через неделю. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Срок действия этого электронного документа составит один год. QR-код будет генерироваться в день получения прививки.

«Цифровой сертификат вакцинации в случае ревакцинации выдается на федеральном портале госуслуг. Сервис по передаче данных по итогам ревакцинации из городской системы в федеральную отлажен, с прошлой недели обеспечена передача таких данных. Системы выдачи QR-кодов работают стабильно и корректно - все получившие прививку москвичи могут использовать QR-коды без ограничений», - напомнили в штабе.

Кроме того, было подчеркнуто, что в столичных информационных системам изначально предусматривалась возможность их продления.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что жителям Москвы не удается продлить цифровые сертификаты о вакцинации получения повторной прививки.

По данным оперштаба, в Москве за последние сутки выявили 1 463 новых случая коронавируса в 85 регионах. Полностью выздороветь удалось 1 278 пациентам, 46 человек скончалось.

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