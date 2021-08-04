Суд рассмотрит жалобу на приговор Ефремову

Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобу на приговор виновному в смертельном ДТП актеру Михаилу Ефремову, осужденному на 7,5 лет колонии. Рассмотрение должно состояться 15 сентября.

Основой для жалобы выступило возмещение артистом морального ущерба семье погибшего и его раскаяние в содеянном. Также ранее Ефремов занимался благотворительностью, а уже во время пребывания в колонии не получил ни одного замечания.

Сторона защиты актера выступает за снижение срока из-за состояния его здоровья и его перевод из колонии общего режима в колонию-поселение. Обвинение и родственники погибшего мужчины с этим не согласны. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии за рулем, столкнулся со встречным автомобилем, водитель которого впоследствии скончался от полученных травм в больнице. Впоследствии суд приговорил артиста к лишению свободы.