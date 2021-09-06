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Голикова заявила, что 80% смертей в трудоспособном возрасте в РФ приходится на мужчин

Анна Назайкина
16:21 06.09.2021
Она также добавила, что 55% в общей структуре смертности составляют сердечно-сосудистые заболевания.
Голикова заявила, что 80% смертей в трудоспособном возрасте в РФ приходится на мужчин
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Почти треть смертей в России приходится на граждан трудоспособного возраста, причем 80 процентов умерших составляют мужчины. Об этом заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова сообщила в ходе выступления на Всероссийской недели охраны труда.

«Основной причиной низкой продолжительности жизни в РФ является высокая смертность граждан трудоспособного возраста. Так вот какова она на сегодняшний день: из общего числа умерших в РФ почти треть составляют граждане в трудоспособном возрасте. Из этого количества 80 процентов - это мужская часть населения», - привела она данные.

Кроме того, Голикова рассказала, что 55 процентов в общей структуре смертности составляют заболевания сердечно-сосудистой системы.

Ранее заместитель председателя правительства заявила, что отмена в России минимального размера оплаты труда, по ее мнению, может привести к хаосу.

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